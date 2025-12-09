Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Handschellen klickten zum Wochenbeginn

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Eine Streife der Bundespolizei überprüfte am Montagmorgen einen Mann im Erfurter Hauptbahnhof. Beim Abgleich seiner Personalien mit dem polizeilichen Datenbestand stellten die Beamten fest, dass der 55-Jährige Deutsche durch die Thüringer Justiz zur Festnahme ausgeschrieben war.

Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen des Verdachts von Trunkenheit im Straßenverkehr. Hierzu wurde der Deutsche gerichtlich vorgeladen. Zur Hauptverhandlung ist er jedoch nicht erschienen.

Nach seiner Festnahme wurde mit einem Amtsgericht dessen Vorführung am Montagnachmittag abgestimmt. Die richterliche Anhörung wurde nachgeholt. Im Anschluss durfte der Mann das Gericht ohne Handschellen verlassen.

