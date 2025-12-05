PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann stellt sich selbst bei der Bundespolizei

Meiningen, Meiningen Bahnhof (ots)

Aus eigener Veranlassung wurde am Donnerstagabend ein 21-Jähriger Mann bei der Bundespolizei am Meininger Bahnhof vorstellig. Er gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass er eine Strafe zahlen möchte.

Die Bundespolizisten überprüften den Ukrainer und stellten dabei fest, dass die bayrische Justiz einen Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung gegen ihn erlassen hatte. Die verhangene Geldstrafe in Höhe von über 3600 Euro konnte der Mann nicht begleichen, sodass ihm die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt drohte. Doch ein Bekannter des 21-Jährigen konnte den Geldbetrag aufbringen.

Die Bundespolizisten informierten die zuständige Staatsanwaltschaft in Traunstein über den Zahlvorgang und der Gesuchte durfte die Dienststelle im Anschluss auf freien Fuß verlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 09:44

    BPOLI EF: Bahnsteig und Toilette verwechselt

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Einen Bahnsteig im Erfurter Hauptbahnhof hat ein 44-Jähriger am Donnerstagmorgen mit einer öffentlichen Toilette verwechselt. Der Deutsche urinierte öffentlichkeitswirksam im stark frequentierten Bahnhof von einem Bahnsteig aus ins Gleisbett. Reisende echauffierten sich darüber. Eine Streife der Bundespolizei wurde auf den Mann aufmerksam gemacht. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 14:46

    BPOLI EF: Andreaskreuz gestohlen

    Henfstädt (ots) - Auf der täglichen Strecke zur und von der Arbeit kennen Pendler meist jeden Stein und Strauch persönlich. So geht es auch einem Bahnmitarbeiter, der gestern auf dem Nachhauseweg an einem Bahnübergang nahe der Ortslage Henfstädt feststellen musste, dass an genau diesem ein Andreaskreuz fehlte. Er informierte umgehend die Bundespolizei. Die Spurenlage vor Ort lässt den Schluss zu, dass das Verkehrszeichen mit Werkzeug abmontiert worden ist. Die ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 14:13

    BPOLI EF: Weihnachtsbaumkauf mit Tücken

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Dieser Weihnachtsbaumkauf in der Landeshauptstadt war mit Tücken versehen. Wer kennt es nicht? Man kauft den Nadelbaum, stellt am Auto fest, dass der Kofferraum viel zu klein dafür ist, legt seine Wertsachen auf dem Dach ab und presst das grüne Stück doch irgendwie in den Innenraum des Fahrzeugs. Erleichtert fährt man los. Doch ein wichtiges Detail wurde vergessen - das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren