Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann stellt sich selbst bei der Bundespolizei

Meiningen, Meiningen Bahnhof (ots)

Aus eigener Veranlassung wurde am Donnerstagabend ein 21-Jähriger Mann bei der Bundespolizei am Meininger Bahnhof vorstellig. Er gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass er eine Strafe zahlen möchte.

Die Bundespolizisten überprüften den Ukrainer und stellten dabei fest, dass die bayrische Justiz einen Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung gegen ihn erlassen hatte. Die verhangene Geldstrafe in Höhe von über 3600 Euro konnte der Mann nicht begleichen, sodass ihm die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt drohte. Doch ein Bekannter des 21-Jährigen konnte den Geldbetrag aufbringen.

Die Bundespolizisten informierten die zuständige Staatsanwaltschaft in Traunstein über den Zahlvorgang und der Gesuchte durfte die Dienststelle im Anschluss auf freien Fuß verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell