Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bahnsteig und Toilette verwechselt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Einen Bahnsteig im Erfurter Hauptbahnhof hat ein 44-Jähriger am Donnerstagmorgen mit einer öffentlichen Toilette verwechselt.

Der Deutsche urinierte öffentlichkeitswirksam im stark frequentierten Bahnhof von einem Bahnsteig aus ins Gleisbett.

Reisende echauffierten sich darüber. Eine Streife der Bundespolizei wurde auf den Mann aufmerksam gemacht.

Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Die Beamten begleiteten den Herrn aus dem Bahnhof. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erinnert ihn an die Verunreinigung und sein Verhalten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell