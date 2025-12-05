PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bahnsteig und Toilette verwechselt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Einen Bahnsteig im Erfurter Hauptbahnhof hat ein 44-Jähriger am Donnerstagmorgen mit einer öffentlichen Toilette verwechselt.

Der Deutsche urinierte öffentlichkeitswirksam im stark frequentierten Bahnhof von einem Bahnsteig aus ins Gleisbett.

Reisende echauffierten sich darüber. Eine Streife der Bundespolizei wurde auf den Mann aufmerksam gemacht.

Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Die Beamten begleiteten den Herrn aus dem Bahnhof. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erinnert ihn an die Verunreinigung und sein Verhalten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 14:46

    BPOLI EF: Andreaskreuz gestohlen

    Henfstädt (ots) - Auf der täglichen Strecke zur und von der Arbeit kennen Pendler meist jeden Stein und Strauch persönlich. So geht es auch einem Bahnmitarbeiter, der gestern auf dem Nachhauseweg an einem Bahnübergang nahe der Ortslage Henfstädt feststellen musste, dass an genau diesem ein Andreaskreuz fehlte. Er informierte umgehend die Bundespolizei. Die Spurenlage vor Ort lässt den Schluss zu, dass das Verkehrszeichen mit Werkzeug abmontiert worden ist. Die ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 14:13

    BPOLI EF: Weihnachtsbaumkauf mit Tücken

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Dieser Weihnachtsbaumkauf in der Landeshauptstadt war mit Tücken versehen. Wer kennt es nicht? Man kauft den Nadelbaum, stellt am Auto fest, dass der Kofferraum viel zu klein dafür ist, legt seine Wertsachen auf dem Dach ab und presst das grüne Stück doch irgendwie in den Innenraum des Fahrzeugs. Erleichtert fährt man los. Doch ein wichtiges Detail wurde vergessen - das ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 11:36

    BPOLI EF: Ticketloser Fahrgast flüchtet - ohne Erfolg

    Bad Langensalza, Bad Langensalza Bahnhof (ots) - Dieser Fluchtversuch ist gescheitert. Am Montagabend nutzte ein 27-Jähriger einen Regionalzug vom Erfurter Hauptbahnhof nach Bad Langensalza, jedoch ohne den dafür benötigten Fahrschein zu haben. Darüber hinaus beleidigte und bedrohte er im Zug das Personal. Daraufhin wurde der polizeiliche Notruf gewählt. Beim Halt in Bad Langensalza flüchtete der Mann vor den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren