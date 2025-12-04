Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Andreaskreuz gestohlen

Henfstädt (ots)

Auf der täglichen Strecke zur und von der Arbeit kennen Pendler meist jeden Stein und Strauch persönlich. So geht es auch einem Bahnmitarbeiter, der gestern auf dem Nachhauseweg an einem Bahnübergang nahe der Ortslage Henfstädt feststellen musste, dass an genau diesem ein Andreaskreuz fehlte. Er informierte umgehend die Bundespolizei.

Die Spurenlage vor Ort lässt den Schluss zu, dass das Verkehrszeichen mit Werkzeug abmontiert worden ist. Die Schadenshöhe beträgt ersten Schätzungen nach ca. 500 Euro. Das Andreaskreuz wurde mittlerweile ersetzt, sodass der Bahnübergang wieder bestimmungsgemäß beschildert ist.

Die Bundespolizei ermittelt gegen unbekannte Täterschaft wegen Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell