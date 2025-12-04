PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Andreaskreuz gestohlen

Henfstädt (ots)

Auf der täglichen Strecke zur und von der Arbeit kennen Pendler meist jeden Stein und Strauch persönlich. So geht es auch einem Bahnmitarbeiter, der gestern auf dem Nachhauseweg an einem Bahnübergang nahe der Ortslage Henfstädt feststellen musste, dass an genau diesem ein Andreaskreuz fehlte. Er informierte umgehend die Bundespolizei.

Die Spurenlage vor Ort lässt den Schluss zu, dass das Verkehrszeichen mit Werkzeug abmontiert worden ist. Die Schadenshöhe beträgt ersten Schätzungen nach ca. 500 Euro. Das Andreaskreuz wurde mittlerweile ersetzt, sodass der Bahnübergang wieder bestimmungsgemäß beschildert ist.

Die Bundespolizei ermittelt gegen unbekannte Täterschaft wegen Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 14:13

    BPOLI EF: Weihnachtsbaumkauf mit Tücken

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Dieser Weihnachtsbaumkauf in der Landeshauptstadt war mit Tücken versehen. Wer kennt es nicht? Man kauft den Nadelbaum, stellt am Auto fest, dass der Kofferraum viel zu klein dafür ist, legt seine Wertsachen auf dem Dach ab und presst das grüne Stück doch irgendwie in den Innenraum des Fahrzeugs. Erleichtert fährt man los. Doch ein wichtiges Detail wurde vergessen - das ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 11:36

    BPOLI EF: Ticketloser Fahrgast flüchtet - ohne Erfolg

    Bad Langensalza, Bad Langensalza Bahnhof (ots) - Dieser Fluchtversuch ist gescheitert. Am Montagabend nutzte ein 27-Jähriger einen Regionalzug vom Erfurter Hauptbahnhof nach Bad Langensalza, jedoch ohne den dafür benötigten Fahrschein zu haben. Darüber hinaus beleidigte und bedrohte er im Zug das Personal. Daraufhin wurde der polizeiliche Notruf gewählt. Beim Halt in Bad Langensalza flüchtete der Mann vor den ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 10:21

    BPOLI EF: Bundespolizisten leiten Rettungsmaßnahmen ein

    Gera, Gera Hauptbahnhof (ots) - Bundespolizisten mussten am Montagabend einen Rettungswagen zum Hauptbahnhof Gera rufen. Eine Streife wurde gegen 18:00 Uhr über einen Fahrgast informiert, der in einem Regionalzug liegen soll. Die Beamten fanden in einem Abteil einen am Boden liegenden Mann vor. Der augenscheinlich stark alkoholisierte Reisende wurde angesprochen, reagierte jedoch nur zaghaft. Dem äußeren Anschein nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren