Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Eine Zugfahrt - zwei Anzeigen

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Das Zugpersonal einer Regionalbahn, die von Sömmerda in Richtung Erfurt unterwegs war, informierte am Donnerstagabend die Bundespolizei darüber, dass ein Mann kein Ticket bei sich hatte und jegliche Kooperation im Zug verweigerte.

Beim Eintreffen der Bahn am Erfurter Hauptbahnhof versuchte er, mit seinem Fahrrad zu flüchten. Dieses untaugliche Unterfangen wurde durch die Bundespolizisten jäh gestoppt.

Der 43-Jährige Deutsche führte zudem ein Messer mit sich, das auf Grund seiner Beschaffenheit sichergestellt wurde.

Ermittelt wird nun wegen der fahrscheinlosen Reise und einem Verstoß gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell