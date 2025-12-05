Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Vom Hocker gerissen

Erfurt, Erfurt Güterbahnhof (ots)

Einen ungewöhnlichen Diebstahl mussten Beamte der Bundespolizei in der zurückliegenden Nacht bearbeiten.

Der Freitag war erst wenige Minuten alt, als die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Erfurt darüber informiert worden ist, dass in einem Regionalzug zwei Sitzpolster entfernt wurden.

Es wurde ermittelt, dass die Regionalbahn am Donnerstagabend zuletzt auf der Strecke zwischen Eisenach und Leipzig auf den Schienen unterwegs war. Während dieser Fahrt muss es durch Anwendung von Gewalt zum Entfernen der Sitzmöglichkeiten gekommen sein.

Nachdem der Zug in der Nacht zur Wartung in Erfurt abgestellt worden ist, sicherten die Beamten am Tatort Spuren. Die Regionalbahn ist mit Videotechnik ausgestattet, sodass sich durch die Sicherung und Sichtung der Aufnahmen weitere Erkenntnisse zur bisher unbekannten Täterschaft erhofft werden.

Die Bundespolizei ermittelt wegen Diebstahls.

