Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Reise nach Straftaten vorzeitig beendet

Zella-Mehlis, Zella-Mehlis Bahnhof (ots)

Von Gräfenroda nach Suhl wollte am Montagnachmittag ein Mann reisen. Seinen Zielbahnhof erreichte er jedoch nicht wie geplant.

Ein 37-Jähriger stieg in Gräfenroda in eine Regionalbahn ein. Bei der anschließenden Fahrscheinkontrolle zeigte er der Bahnmitarbeiterin ein abgelaufenes Deutschlandticket in Form einer Bildschirmkopie. Der Zugbegleiterin fiel der Betrug auf. Sie wies den Marokkaner auf den Missstand hin. Dieser bedrohte daraufhin die Frau verbal, weil sie anheimstellte, die Bundespolizei zu kontaktieren, insofern der Reisende nicht bereit ist, sich für eine Fahrpreisnacherhebung auszuweisen.

Beim Halt des Zuges in Zella-Mehlis überprüften Bundespolizisten den Mann und stellten seine Personalien fest. Die Zugbegleiterin schloss den aggressiven Fahrgast von der weiteren Beförderung aus.

Durch die Bundespolizei wurden Ermittlungsverfahren wegen Betruges und der Bedrohung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 09.12.2025 – 14:08

    BPOLI EF: Handschellen klickten zum Wochenbeginn

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Eine Streife der Bundespolizei überprüfte am Montagmorgen einen Mann im Erfurter Hauptbahnhof. Beim Abgleich seiner Personalien mit dem polizeilichen Datenbestand stellten die Beamten fest, dass der 55-Jährige Deutsche durch die Thüringer Justiz zur Festnahme ausgeschrieben war. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen des Verdachts von Trunkenheit im Straßenverkehr. Hierzu wurde der ...

  • 05.12.2025 – 13:37

    BPOLI EF: Vom Hocker gerissen

    Erfurt, Erfurt Güterbahnhof (ots) - Einen ungewöhnlichen Diebstahl mussten Beamte der Bundespolizei in der zurückliegenden Nacht bearbeiten. Der Freitag war erst wenige Minuten alt, als die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Erfurt darüber informiert worden ist, dass in einem Regionalzug zwei Sitzpolster entfernt wurden. Es wurde ermittelt, dass die Regionalbahn am Donnerstagabend zuletzt auf der Strecke zwischen Eisenach und Leipzig auf den Schienen unterwegs war. ...

  • 05.12.2025 – 09:47

    BPOLI EF: Eine Zugfahrt - zwei Anzeigen

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Das Zugpersonal einer Regionalbahn, die von Sömmerda in Richtung Erfurt unterwegs war, informierte am Donnerstagabend die Bundespolizei darüber, dass ein Mann kein Ticket bei sich hatte und jegliche Kooperation im Zug verweigerte. Beim Eintreffen der Bahn am Erfurter Hauptbahnhof versuchte er, mit seinem Fahrrad zu flüchten. Dieses untaugliche Unterfangen wurde durch die ...

