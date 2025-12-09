Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Reise nach Straftaten vorzeitig beendet

Zella-Mehlis, Zella-Mehlis Bahnhof (ots)

Von Gräfenroda nach Suhl wollte am Montagnachmittag ein Mann reisen. Seinen Zielbahnhof erreichte er jedoch nicht wie geplant.

Ein 37-Jähriger stieg in Gräfenroda in eine Regionalbahn ein. Bei der anschließenden Fahrscheinkontrolle zeigte er der Bahnmitarbeiterin ein abgelaufenes Deutschlandticket in Form einer Bildschirmkopie. Der Zugbegleiterin fiel der Betrug auf. Sie wies den Marokkaner auf den Missstand hin. Dieser bedrohte daraufhin die Frau verbal, weil sie anheimstellte, die Bundespolizei zu kontaktieren, insofern der Reisende nicht bereit ist, sich für eine Fahrpreisnacherhebung auszuweisen.

Beim Halt des Zuges in Zella-Mehlis überprüften Bundespolizisten den Mann und stellten seine Personalien fest. Die Zugbegleiterin schloss den aggressiven Fahrgast von der weiteren Beförderung aus.

Durch die Bundespolizei wurden Ermittlungsverfahren wegen Betruges und der Bedrohung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell