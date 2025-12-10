Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann ignoriert Hausverbot

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Ein Sicherheitsteam der Deutschen Bahn entdeckte am Dienstagabend einen Mann in der Tiefgarage des Erfurter Hauptbahnhofes, der sich dort ohne erkennbare Park- oder Reiseabsichten aufgehalten hat.

Zur Überprüfung des Mannes wurde eine Streife der Bundespolizei hinzugezogen. Beim Abgleich der Personalien wurde ein Hausverbot für den Erfurter Hauptbahnhof bekannt. Dieses wurde gegen den 46-jährigen Deutschen verhangen, weil er bereits Straftaten im Verkehrsknoten der Landeshauptstadt begangen hat

Weil das Hausverbot noch bis Anfang des Jahres 2026 gültig ist, erhielt der Mann einen Platzverweis durch die Bundespolizisten. und eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell