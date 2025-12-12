PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Unfall am Bahnübergang in Lichtenhain

Lichtenhain (ots)

Zu einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang kam es am gestrigen Morgen bei der Ortslage Lichtenhain.

Kurz vor halb Acht befuhr eine 18-Jährige Deutsche mit ihrem PKW einen Bahnübergang. Aus noch nicht geklärter Ursache nahm sie die Beschilderung und ein herannahendes Triebfahrzeug der Oberweißbacher Bergbahn nicht wahr.

Zwischen beiden Fahrzeugen kam es trotz niedriger Geschwindigkeiten und Bremsung zu einem Zusammenstoß. Am PKW als auch an der Bergbahn entstanden Sachschäden, die noch nicht abschließend beziffert werden können.

Neben dem Unfallmanagement der Bahn kamen Streifen der Landespolizeiinspektion Saalfeld und der Bundespolizei zum Einsatz.

Infolge der notwendigen Unfallaufnahme und Befragungen kam es zu verkehrsbezogenen Beeinträchtigungen auf der Bahnstrecke und auch auf der betroffenen Straße.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Anfangsverdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Glücklicherweise wurden durch die Kollision keine Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

