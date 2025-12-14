Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Verletzte nach Unfall am Kreisverkehr Kleinschwabhausen

Kleinschwabhausen (ots)

Am späten Samstagabend befuhr ein 35-jähriger Toyotafahrer den Kreisverkehr Kleinschwabhausen in Richtung Magdala. An der Ausfahrt des Kreisverkehrs kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel und anschließend frontal mit einem sich im Gegenverkehr befindlichen VW. Durch den Unfall wurden der Fahrer des Toyotas und die beiden Personen im VW verletzt und mussten in der Folge ins Krankenhaus verbracht werden. Durch den Unfall entstanden an beiden Fahrzeugen Totalschäden. Beim Unfallverursacher wurde im Rahmen der Unfallaufnahme eine erhebliche Alkoholisierung von über zwei Promille festgestellt, was in der Folge zur Blutentnahme und zur Beschlagnahme des Führerscheins führte. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell