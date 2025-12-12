PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Betrüger in Kaarst unterwegs

Kaarst (ots)

Am Donnerstag (11.12.) klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür einer 87-Jährigen Kaarsterin und gab sich als vermeintlicher Mitarbeiter eines Haushaltsgeräteherstellers aus. Der Tatverdächtige gab an, dass er den Staubsaugerfuß ihres Staubsaugers austauschen müsse. Nachdem dies erfolgte, forderte der Mann eine mittlere dreistellige Summe, welche von der Seniorin bezahlt wurde. Als sich die Dame nach dem Namen des Herrn erkundigte, verweigerte er die Antwort und gab an, dass die Seniorin sich telefonisch bei einer vermeintlichen Zentrale melden solle.

Als der Unbekannte die Wohnung in Holzbüttgen verließ, bemerkte die Kaarsterin, dass die Nummer nicht vergeben war.

Der Tatverdächtige sei circa 50 Jahre alt und 185 Zentimeter groß. Er habe ein deutsches Erscheinungsbild und kurzes blondes Haar.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Tipps Ihrer Polizei:

   - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!
   - Öffnen Sie nur einen Spalt weit mit vorgelegter Türsperre! Haben
     Sie keine Türsperre, sprechen Sie nur durch die geschlossene 
     Tür!
   - Ziehen Sie sofort eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren 
     Sie einen späteren Termin!
   - Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, 
     wenn Ihnen die Situation verdächtig vorkommt!

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

