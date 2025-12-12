Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher haben Seniorenheime im Visier

Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der Nacht zu Freitag, 12. Dezember, ist es offenbar zu drei Einbruchsversuchen in Seniorenheime im Rhein-Kreis Neuss gekommen.

So drangen offenbar zwei bislang unbekannte Männer gegen 22:40 Uhr in eine Einrichtung an der Krefelder Straße in Dormagen ein. Im Treppenhaus wurden sie von einer Mitarbeiterin entdeckt und flohen durch einen Notausgang. Gestohlen wurde offenbar nichts. Die Verdächtigen werden beschrieben als Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren, dunkel gekleidet. Eine der Personen soll ein südländisches Erscheinungsbild gehabt und eine beige Jacke getragen haben.

In der selben Nacht gegen 00:46 Uhr versuchten Unbekannte offenbar, sich Zutritt zu einer Seniorenresidenz an der Neusser Aurinstraße zu verschaffen. Sie wurden auf dem Gelände der Einrichtung von mehreren Zeugen beobachtet. Offenbar versuchten die Tatverdächtigen, das Fenster eines Büroraums aufzuhebeln, lösten dabei einen Alarm aus und flohen, ohne ins Innere gelangt zu sein. Laut Zeugen handelte es sich um zwei männliche Personen, von denen eine dunkel gekleidet war, die andere helle Oberbekleidung trug.

Ein dritter Fall ereignete sich in den frühen Morgenstunden: Hier gelang es Unbekannten offenbar, gegen 05:40 Uhr durch Aufhebeln einer Eingangstür in den Verwaltungsbereich eines Seniorenheims an der Straße Am Ständehaus in Grevenbroich einzudringen. Ob sie dabei Beute gemacht haben, ist noch unklar.

Bereits in der Nacht zu Montag, 8. Dezember, war es zu einem Einbruch in ein Seniorenheim an der Driescher Straße in Kaarst gekommen. Auch hier war der Bürotrakt das Ziel der Tatverdächtigen, es wurde Bargeld entwendet. Außerdem wurden aus einem Pausenraum einer Einrichtung an der Hindenburgstraße in Korschenbroich Wertgegenstände gestohlen. Hier lässt sich der Tatzeitraum nicht näher eingrenzen.

Die Kriminalpolizei ermittelt in allen Fällen, zum jetzigen Zeitpunkt kann auch ein Zusammenhang zwischen einzelnen Taten nicht ausgeschlossen werden.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

