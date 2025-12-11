Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Unfallflucht

Neuss (ots)

Am Mittwoch (10.12.) beobachtete ein Zeuge gegen 18:20 Uhr, wie ein Fahrzeug einen geparkten Pkw an der Wallrafstraße touchierte. Der unbekannte Fahrzeugführer setze seine Fahrt fort. Der Zeuge entschied sich, dem Pkw hinterherzufahren und die Polizei zu informieren. Die eingesetzten Beamten konnten das Auto im Bereich der Jülicher Landstraße / Konrad-Adenauer-Ring antreffen und den Fahrzeugführer kontrollieren, wobei sie Kenntnis über einen möglichen Alkoholkonsum erlangten.

Dem 53-jährigen Langenfelder wurde im Nachgang auf einer Wache eine Blutprobe entnommen. Während der Führerscheinkontrolle bemerkten die Beamten, dass es sich dabei um eine Fälschung handeln könnten. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Das Verkehrskommissariat 1 und 2 haben die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei des Rhein-Kreis Neuss darauf hin, dass das Fahren unter Alkohol ein erhebliches Risiko für die eigene Sicherheit und das Leben unbeteiligter Verkehrsteilnehmer darstellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell