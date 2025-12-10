PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugen beobachten mutmaßlichen Motorraddiebstahl

Rommerskirchen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 10. Dezember, haben unbekannte offenbar ein Motorrad von der Schillerstraße in Rommerskirchen gestohlen. Mehrere Zeugen hatten die Polizei zwischen 02:45 und 3 Uhr wegen verdächtiger Beobachtungen kontaktiert. Vor Ort stellte sich tatsächlich heraus, dass eine Maschine mutmaßlich gestohlen worden war, offenbar hatten Unbekannte auch versucht, ein zweites Motorrad zu entwenden, davon aber abgelassen. Eine Fahndung der Polizei im Nahbereich verlief negativ.

Aus diesem Grund bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 nun auch die Bevölkerung um Mithilfe. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um ein Sportmotorrad der Marke Suzuki, Modell CSX-R750 mit Grevenbroicher Kennzeichen, blau mit gelben Akzenten. Beim Diebstahl wurde möglicherweise ein weißer Transporter verwendet. Außerdem wurden zwei verdächtige männliche Personen beobachtet, die mit dunklen Trainingsanzügen und Mützen bekleidet waren und Taschenlampen mit sich führten. Sie hatten sich unmittelbar vor der Tat möglicherweise im Bereich der Albrecht-Dürer-Allee aufgehalten. Sachdienliche Hinweise auf die möglichen Täter und den Verbleib des Motorrads werden unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

