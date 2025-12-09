PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Jüchen (ots)

In Jüchen-Gierath kam es in der Zeit von Sonntag (07.12.), circa 18 Uhr, bis Montag (08.12.), 10:45 Uhr, zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen.

Die Tatverdächtigen schlugen an sechs Fahrzeugen eine Scheibe ein und durchwühlten die Innenräume. Dabei entwendeten die Unbekannten unter anderem Bargeld, persönliche Dokumente, Technik, Kleidung, Handtaschen sowie Parfüm.

Zwei angegangene Fahrzeuge waren an den Straßen "Im Broich" abgestellt. Ebenso wurden Pkws an der Straße "Grüner Weg", Schulstraße und Bismarckstraße sowie Erftstraße angegangen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei weitere Fahrzeuge an der Erftstraße geöffnet, ohne das Auto zu beschädigen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Denken Sie daran: Das Auto ist kein Safe! Gerade im Stress der Vorweihnachtszeit kann es praktisch erscheinen, Einkäufe, Geschenke oder Arbeitsmaterial zwischenzeitlich im Auto zu lagern. Das sollte aus Sicherheitsgründen jedoch unterlassen werden - auf keinen Fall sollten Gegenstände von außen sichtbar im Auto zurückgelassen werden. Denken Sie daran: Räumen Sie ihr Auto aus, bevor es andere tun.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

