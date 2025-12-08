Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen zwei Autos in Büderich

Meerbusch, Grevenbroich (ots)

Autodiebe haben in der Zeit von Samstag (06.12.), 14:00 Uhr, bis Sonntag (07.12.), 16:00 Uhr, einen weißen Mercedes vom Typ B 180 gestohlen. Der Kompaktvan mit dem Kennzeichen NE-WW 1020 war in einer Tiefgarage an der Straße Auf dem Brühl in Büderich abgestellt.

Am Sonntag (07.12.), in der Zeit von 02:30 bis 02:40 Uhr, entwendeten Diebe einen weißen Lexus NX450h+ aus einer Grundstückseinfahrt an der Straße Unter der Mühle in Büderich. Die Kennzeichen FS-PC 14E wurden Stunden später zusammen mit persönlichen Gegenständen aus dem SUV auf dem Heckhauser Weg in Grevenbroich aufgefunden.

Zusammenhänge zwischen den Taten werden von den Ermittlern geprüft. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Wagens geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

