Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Love-Scamming: Betrüger ergaunern Geld - Polizei gibt Tipps

Kaarst (ots)

Love-Scamming ist eine der vielen Machenschaften von Betrügern um an das Vermögen ihrer Opfer zu gelangen. Sie kontaktieren oftmals über die sozialen Medien ihre Opfer und erschleichen deren Vertrauen. Sie täuschen eine Zuneigung vor, bauen eine emotionale Bindung auf, um dann ihre Opfer finanziell auszunehmen, oft unter dem Vorwand dringender Notfälle, wie Reisekosten und medizinischer Probleme. Die Betrüger überschütten ihre Opfer schnell mit Liebesbeweisen, nutzen emotionale Schwachstellen aus und fordern dann Geld.

Opfer eines solchen Betrugs wurde eine Seniorin aus Kaarst. Sie lernte bereits im August den Betrüger über die sozialen Medien kennen und war seitdem mit ihm im Austausch. Die Person hatte ihr Profil mit Foto eines Schauspielers versehen. Dies sei ihr zunächst nicht merkwürdig vorgekommen. Auch, dass er dreimal um die Überweisung einer Geldsumme bat, welche unter anderem für die Abbezahlung eines Kredites benötigt wurde, kam ihr nicht komisch vor. Erst als er angeblich sie besuchen wollte, zum verabredeten Zeitpunkt aber Bilder einer angeblichen Entführung übersandte, wurde die Kaarsterin stutzig und ging zur Polizei. Hier stellte sich dann heraus, dass die Bilder der angeblichen Entführung mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden und die Seniorin auf Betrüger reingefallen war.

Das Kriminalkommissariat 12 hat nun die Ermittlungen übernommen.

Wie kann ich mich vor solchen Betrügereien schützen? Seien Sie misstrauisch: Seien Sie skeptisch bei zu perfekten Profilen und übertriebenen Liebesgeständnissen. Niemals Geld überweisen: Überweisen Sie kein Geld an Personen, die Sie nicht persönlich getroffen haben. Daten überprüfen: Überprüfen Sie mittels Bildrückwärtssuche und Suche nach den Namen, ob das Profil schonmal als Fake-Profil aufgefallen ist. Persönliche Daten schützen: Schützen Sie ihre eigenen Daten und geben keine persönlichen Informationen preis. Sollten Sie dennoch Opfer eines solchen Betruges geworden sein, oder den Verdacht haben, dass Sie Opfer werden, dann brechen Sie den Kontakt ab, sichern Sie Beweise, wie Chatverläufe, Telefonnummern, Bilder und Überweisungsbelege und erstatten Anzeige bei der Polizei. Sie wollen mehr erfahren zu den unterschiedlichen Machenschaften der Betrüger, dann besuchen Sie die Internetseiten der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/node/51840 oder der polizeilichen Kriminalprävention https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

