POL-NE: Unbekannte brechen in Getränkemarkt ein - Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung

Korschenbroich (ots)

Bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt am Püllenweg in Kleinenbroich haben Unbekannte Bargeld erbeutet. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwochabend (03.12.), 20:15 Uhr, bis Donnerstagmorgen (04.12.), 07:15 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter an der Gebäuderückseite Zugang zum Getränkemarkt, in dem sie mit einem Trennschleifer eine Öffnung in die Außenhaut der Halle schnitten. Nach der Sabotage der Alarmanlage drangen die Diebe im Inneren der Halle in zwei Büroräume ein und öffneten mit dem Trennschleifer die Seitenwand eines Tresors. Sie erbeuteten einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 23 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Gewerbeobjekten kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.

Zudem ist für Gewerbetreibende im Internet unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/38-schlechte-geschaefte-fuer-einbrecher/ die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" mit einer umfassenden Zusammenstellung sicherungstechnischer Informationen abrufbar.

