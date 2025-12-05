PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte brechen in Getränkemarkt ein - Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung

POL-NE: Unbekannte brechen in Getränkemarkt ein - Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung
  • Bild-Infos
  • Download

Korschenbroich (ots)

Bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt am Püllenweg in Kleinenbroich haben Unbekannte Bargeld erbeutet. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwochabend (03.12.), 20:15 Uhr, bis Donnerstagmorgen (04.12.), 07:15 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter an der Gebäuderückseite Zugang zum Getränkemarkt, in dem sie mit einem Trennschleifer eine Öffnung in die Außenhaut der Halle schnitten. Nach der Sabotage der Alarmanlage drangen die Diebe im Inneren der Halle in zwei Büroräume ein und öffneten mit dem Trennschleifer die Seitenwand eines Tresors. Sie erbeuteten einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 23 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Gewerbeobjekten kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.

Zudem ist für Gewerbetreibende im Internet unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/38-schlechte-geschaefte-fuer-einbrecher/ die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" mit einer umfassenden Zusammenstellung sicherungstechnischer Informationen abrufbar.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 09:34

    POL-NE: Polizei sucht Autoaufbrecher

    Neuss (ots) - Die Polizei ermittelt derzeit zu mehreren Autoaufbrüchen, die sich in Neuss zugetragen haben. Im Stadtteil Hammfeld wurden an der Rheinallee zwei Fahrzeuge aufgebrochen, drei weitere an der Hammer Landstraße sowie eines an der Straße An der Hammer Brücke. Ein weiterer Aufbruch wurde jeweils an der Römerstraße in Weissenberg sowie an der Düsseldorfer Straße im Barbaraviertel festgestellt. Ein weiterer ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 09:03

    POL-NE: Unbekannte stehlen gelben Geländewagen

    Meerbusch (ots) - Die Polizei ist auf der Suche nach einem Toyota Land Cruiser mit Neuser Kennzeichen, der offenbar in der Nacht zu Donnerstag, 4. Dezember, zwischen 19 Uhr und 8:15 Uhr, gestohlen wurde. Der Halter hatte das gelbe Fahrzeug am Vorabend am Brüher Weg im Meerbuscher Stadtteil Büderich abgestellt. Wie es den Unbekannten gelungen ist, den Geländewagen zu entwenden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren