Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe stehlen grauen Kia Sportage

Grevenbroich (ots)

Autodiebe haben am Samstag (06.12.), in der Zeit von 02:00 bis 05:30 Uhr, einen grauen Kia Sportage gestohlen. Das SUV mit dem Kennzeichen NE-M 803 war auf dem Grundstück eines Hauses an der Landstraße in Hemmerden abgestellt. Bislang gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Wagens geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell