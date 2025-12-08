Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher nutzen die dunkle Jahreszeit

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Die nun immer früher einbrechende Dunkelheit gibt Deckung und das durchwachsene Wetter sorgt für leere Straßen: Der Winter ist auch im Rhein-Kreis Neuss Hochsaison für Einbrecher.

So wurde am Freitag, 5. Dezember, vermutlich in der Zeit zwischen 12 Uhr und 16:45 Uhr, in zwei gegenüberliegende Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Rath im Dormagener Stadtteil Horrem eingebrochen. Wie der oder die unbekannten Täter ins Gebäude gelang sind, ist noch unklar. Die jeweiligen Wohnungstüren wurden aufgebrochen, die Räume durchsucht. Die genaue Art der Beute steht noch nicht fest.

Auch im Stadtteil Delhoven schlugen mutmaßliche Einbrecher zu. Am Samstag, 6. Dezember zwischen 16:40 Uhr und 20 Uhr, drangen Unbekannte an der Kayserstraße in zwei Einfamilienhäuser ein. Dazu bewegten sie sich durch die Gärten und überkletterten Zäune, die die Grundstücke voneinander trennen. An den Objekten wurde jeweils die Terrassentür aufgebrochen und die Räume durchsuche. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde Bargeld erbeutet.

In Neuss drangen Einbrecher am Samstag zwischen 16:15 Uhr und 22:40 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der August-Macke-Straße in Rosellen ein. Vermutlich über die Terrassentür gelangten die Tatverdächtigen in die Erdgeschosswohnung. Es wurde Schmuck erbeutet.

In Reuschenberg kam es zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 7. Dezember, 11:30 Uhr, zu einem weiteren Einbruch. An der Lorbeerstraße wurde eine Haustür aufgebrochen und das Haus sowie ein Anbau im Garten durchsucht. Angaben zu Art und Höhe der Beute können noch nicht getätigt werden.

Am Sonntag zwischen 16:25 und 20:15 Uhr kletterten mutmaßliche Einbrecher offenbar auf einen Balkon im ersten Stock eines Einfamilienhauses an der Langenbachstraße im Dreikönigsviertel. Die Balkontür wurde aufgehebelt, mehrere Räume wurden durchsucht. Zur Beute gibt es keine gesicherten Erkenntnisse.

Im Meerbuscher Stadtteil Lank-Latum drangen Diebe offenbar zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Sebastianstraße ein. Offenbar wurde hier die Außenrollade der Terrassentür hochgeschoben und diese aufgebrochen. Die Räume wurden durchsucht. Ob die Eindringlinge Beute gemacht haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Am Samstag kam es zwischen 14:30 Uhr und 17:50 Uhr zu einem Einbruch in ein Haus an der Badeniastraße in Kaarst. Mutmaßliche Einbrecher hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet.

Tatverdächtige verschafften sich am Sonntag, zwischen 18:20 Uhr und 20:25 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung an der Kreuzstraße, ebenfalls in Kaarst. Diverse Zimmer wurden durchwühlt und Schmuck entwendet. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten über eine aufgehebelte Balkontür in die Räumlichkeiten. An der Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses konnten ebenfalls Hebelspuren festgestellt werden.

In Grevenbroich kam es am Samstag zu einem Einbruch in ein Haus an der Bromberger Straße. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und durchsuchten zwischen 14 Uhr und 17:15 Uhr diverse Räume. Die mutmaßlichen Einbrecher entwendeten Schmuck.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 sind auf der Suche nach den Tatverdächtigen. Neben der Auswertung diverser Spuren an den Tatorten hoffen sie auch, durch Hinweise aus der Bevölkerung der mutmaßlichen Verbrecher habhaft zu werden.

Wer weiterführende Angaben zu einem der Sachverhalte machen kann, wird gebeten, sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Außerdem rät die Polizei zur Aufmerksamkeit. Gerade in Mehrfamilienhäusern sollte man die Tür nur Bekannten öffnen und auf keinen Fall Fremden Zutritt gewähren. Zudem können Häuser und Wohnung gegen Einbruch gesichert werden: Welche Möglichkeiten es dafür gibt, erklären die Experten der Polizei aus dem Bereich Kriminalprävention bei kostenlosen Terminen vor Ort. Ein solcher Termin kann unter der Nummer 02131 3000 vereinbart werden.

