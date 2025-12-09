Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 20-Jähriger von drei Männern geschlagen und ausgeraubt

Grevenbroich (ots)

Am Montagabend, 8. Dezember, wurde ein 20-Jähriger in der Grevenbroicher Stadtmitte überfallen und ausgeraubt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde er gegen 20:20 Uhr an der Straße Am Hammerwerk von drei bislang Unbekannten angesprochen und um einen Geldwechsel gebeten. Gemeinsam begab man sich daraufhin zur Ecke der Straßen Ostwall und Am Stadtpark. Dort schlug einer der Tatverdächtigen den Grevenbroicher gegen den Hinterkopf, während ein anderer ihm die Geldbörse entwendete. Die drei Männer entfernten sich daraufhin mit einem Fahrrad und zwei E-Scootern von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat den Nahbereich nach den Tatverdächtigen abgesucht, konnte diese jedoch bislang nicht finden. Bei den nun anstehenden Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat 24 leitet, bittet die Polizei deshalb auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden aktuell drei männliche Personen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Eine davon soll etwa 170 Zentimeter groß, vollbärtig und mit einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein, mit südeuropäischem Erscheinungsbild. Auch die zweite Person wird als südeuropäisch beschrieben, sie war rund 180 Zentimeter groß, trug eine schwarze Hose und Jacke sowie Mütze und Kapuze und führte eine Bauchtasche mit sich. Der dritte Verdächtige ist ebenfalls offenbar 180 Zentimeter groß, trug eine schwarze, glänzende Jacke der Marke Moncler und hatte ein auffälliges Muttermal über der Lippe.

Wer Hinweise auf den mutmaßlichen Raub oder die beschriebenen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell