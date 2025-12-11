Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall mit 13-Jährigem: Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Kaarst (ots)

Am Mittwoch, 10. Dezember, ist es an der Straße Lange Hecke in Kaarst zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Jugendlicher verletzt wurde. Der 13-Jährige Kaarster war gegen 13:35 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs, er fuhr auf der Fahrbahn in Richtung Neuss. Nach bisherigem Erkenntnisstand plante ein bislang unbekannter Autofahrer, ihn zu überholen. Dabei touchierte der den Jugendlichen offenbar, dieser verlor die Kontrolle über sein Fahrrad, prallte zunächst gegen einen geparkten Pkw und kam schließlich zu Fall, wobei er sich leicht verletzte.

Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt offenbar fort, ohne anzuhalten.

Eine Beschreibung der Person liegt nicht vor, er soll einen weißen Kia gefahren haben. Der 13-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und zur ambulanten Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat derweil die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach dem unbekannten Unfallbeteiligten.

Hinweise werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Zudem erinnert die Polizei sämtliche Verkehrsteilnehmer an die Verpflichtung, sich bei Beteiligung an einem Unfall zu erkennen zu geben. Gerade bei Personenschaden sollte auf jeden Fall die Polizei hinzugezogen werden, um eine ordnungsgemäße Abwicklung sicherzustellen. Wer sich seiner Verantwortung entzieht und sich unerlaubt entfern, hat mit Strafe zu rechnen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell