LPI-J: Fahren unter Alkoholeinfluß
Jena (ots)
Ein 50-jähriger Mann aus Hermsdorf, Saale Holzland Kreis, wurde am 14.Dezember 2025 gegen 00:50 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Er war mit seinem E-Scooter unterwegs. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Mann hat nun mit einer Anzeige zu rechnen.
