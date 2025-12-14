PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Fahren unter Alkoholeinfluß

Jena (ots)

Ein 50-jähriger Mann aus Hermsdorf, Saale Holzland Kreis, wurde am 14.Dezember 2025 gegen 00:50 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Er war mit seinem E-Scooter unterwegs. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Mann hat nun mit einer Anzeige zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

