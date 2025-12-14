LPI-J: Fahren unter Alkoholeinfluß

Weimar (ots) - Am Freitagabend betrat eine 31-Jährige ein Geschäft in der Schillerstraße in Weimar, obwohl gegen sie bereits ein Hausverbot vorlag. Anschließend begab sie sich in die Parfümerieabteilung und entnahm aus der Warenauslage mehrere Produkte, entfernte die Diebstahlssicherung und steckte die Ware in ihre Jackentasche. Danach wollte sie das Geschäft verlassen und wurde dort durch den Ladendetektiv ...

