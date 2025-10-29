Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Nach sexueller Belästigung in mehreren Zügen - Bundespolizisten stellen 60-Jährigen am Uelzener Bahnhof

Bremen (ots)

Bahnhof Uelzen, 28.10.2025 / 01:38 Uhr

In der Nacht zum Dienstag nahmen Uelzener Bundespolizisten im Uelzener Bahnhof einen 60-Jährigen vorläufig fest. Der Mann wird beschuldigt, eine junge Reisende auf der Fahrt von München nach Hannover mehrfach sexuell belästigt zu haben.

Die 28-jährige Geschädigte erschien Montagabend in der Bundespolizeiwache in Hannover und berichtete, von einem älteren Mann sexuell belästigt worden zu sein. Er sei schon in München in denselben Zug eingestiegen, habe sich nach einiger Zeit neben sie gesetzt und begonnen, sie zu streicheln. Trotz mehrmaliger Aufforderungen ihrerseits, dies zu unterlassen, habe er weiter gemacht. Darüber hinaus habe er sie bei mehreren Umstiegen in andere Züge verfolgt und sich immer in ihrer Nähe aufgehalten. Als der Zug im Hauptbahnhof Hannover hielt, konnte sie sich unbeobachtet entfernen. Sie wusste jedoch noch zu berichten, dass der Täter den Metronom in Richtung Uelzen genommen hatte.

Die Bundespolizisten alarmierten umgehend ihrer Uelzener Kollegen. Diese konnten den gesuchten Tatverdächtigen gegen 01:38 Uhr im Metronom 82848 stellen und vorläufig festnehmen. Der 60-jährige Münchener wird sich nun wegen sexueller Belästigung verantworten müssen.

