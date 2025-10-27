Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizisten verhindern Ausreise eines Betrügerpärchens am Bremer Flughafen

Bremen (ots)

Flughafen Bremen, 25.10.2025 / 15:50 Uhr

Am Samstagnachmittag ist den Bundespolizisten am Bremer Flughafen ein gesuchtes Betrügerpärchen ins Fahndungsnetz gegangen. Das Ehepaar wollte von Bremen nach London fliegen. Bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle nahmen Bundespolizisten die beiden vorläufig fest.

Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellte sich heraus, dass der 26-jährige Mann und seine gleichaltrige Frau vom Amtsgericht Hannover mit Haftbefehl gesucht wurden. Sie sollen wegen Einmietbetrugs einen finanziellen Schaden von über 8.000 Euro verursacht haben. Da das Ehepaar außerdem im September nicht zu ihrer Verhandlung vor dem Amtsgericht in Hannover erschien, wurde anschließend Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Aus der Ausreise nach London wurde nun erstmal nichts. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Bundespolizisten die Gesuchten an die Polizei Bremen zur Einlieferung in die Haftanstalt.

