PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti Sprayer gestellt

Jena (ots)

In den frühen Morgenstunden des 13.12.2025 erhielt der Inspektionsdienst Jena Kenntnis von einer Person, welche ein Gebäude in der Neugasse mittels Graffiti verunstaltete. Laut Mitteilerin soll sich die Person auf dem Flachdach des Objekts befunden haben. Die Polizeikräfte des ID Jena umstellten in der weiteren Folge das Objekt und machten eine Flucht unmöglich. Da sich der Täter wohl noch auf dem Flachdach befand, wurde die Feuerwehr Jena nachgefordert. Die Beamten nutzten daraufhin die Drehleiter, um auf das Flachdach zu gelangen. Hier konnte der Täter festgestellt werden, welcher versuchte sich unter dem Vordach zu verstecken. Am Objekt konnten mehrere frische Graffitis festgestellt werden. Die zugehörigen Sprühdosen führte der 19-jährige Täter ebenfalls mit sich. Durch gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und der aufmerksamen Mitteilerin konnte der Täter gefasst werden. Dieser muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 08:43

    LPI-J: Kein Kavaliersdelikt

    Apolda (ots) - In der Jägerstraße Höhe der Hausnummer 11 in Apolda wurde im Zeitraum 12.12.2025, 17:00 Uhr bis 13.12.2025, 11:00 Uhr ein Pkw Ford beschädigt. Hier wurde durch eine unbekannte Person, erhebliche Lackkratzer am Stoßfänger und Kotflügel hinten rechts, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, verursacht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise bei der Polizei Apolda unter: Tel.: ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 08:40

    LPI-J: Diebe unterwegs

    Apolda (ots) - Im Tatzeitraum vom 11.12.2025, 13:00 Uhr - 12.12.2025, 14:00 Uhr betraten Unberechtigte das Sportlerheim des "BSC Aufbau Apolda e.V". Hierbei hebelten die ungebetenen Gäste die Fenster mit einem unbekannten Hebelwerkzeug auf und verschafften sich rechtswidrig Zutritt. Im Sportlerheim wurden anschließend weitere Türen beschädigt und eine geringe Menge an Bargeld aus einem Metallschrank, entwendet. Vor allem der Sachschaden an Türen und Fenstern in Höhe ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 07:48

    LPI-J: Fahren unter Alkoholeinfluß

    Jena (ots) - Ein 50-jähriger Mann aus Hermsdorf, Saale Holzland Kreis, wurde am 14.Dezember 2025 gegen 00:50 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Er war mit seinem E-Scooter unterwegs. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Mann hat nun mit einer Anzeige zu rechnen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren