Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti Sprayer gestellt

Jena (ots)

In den frühen Morgenstunden des 13.12.2025 erhielt der Inspektionsdienst Jena Kenntnis von einer Person, welche ein Gebäude in der Neugasse mittels Graffiti verunstaltete. Laut Mitteilerin soll sich die Person auf dem Flachdach des Objekts befunden haben. Die Polizeikräfte des ID Jena umstellten in der weiteren Folge das Objekt und machten eine Flucht unmöglich. Da sich der Täter wohl noch auf dem Flachdach befand, wurde die Feuerwehr Jena nachgefordert. Die Beamten nutzten daraufhin die Drehleiter, um auf das Flachdach zu gelangen. Hier konnte der Täter festgestellt werden, welcher versuchte sich unter dem Vordach zu verstecken. Am Objekt konnten mehrere frische Graffitis festgestellt werden. Die zugehörigen Sprühdosen führte der 19-jährige Täter ebenfalls mit sich. Durch gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und der aufmerksamen Mitteilerin konnte der Täter gefasst werden. Dieser muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

