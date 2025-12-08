Polizei Hamburg

POL-HH: 251208-3. "Hamburg gibt Acht!" - Bilanz der dreiwöchigen Verkehrssicherheitsaktion "Fahrradlichtkontrollen"

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeitraum: 17.11.2025 - 05.12.2025

Orte: Hamburger Stadtgebiet

Polizistinnen und Polizisten führten im Rahmen der Präventionskampagne "Hamburg gibt Acht!" drei Wochen lang Schwerpunktkontrollen im Umfeld von Schulen zu den Themen Fahrradbeleuchtung und Sichtbarkeit durch.

Zum Hintergrund der Aktion wird zunächst auf folgende Pressemitteilung verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6156517

Die Einsatzkräfte der Verkehrsdirektionen (VD) und Polizeikommissariate (PK) haben in dem genannten Zeitraum an 31 allgemeinbildenden Hamburger Schulen Kontrollen durchgeführt und dabei 1.769 Personen und 1.918 Fahrzeuge überprüft.

Das Hauptaugenmerk legten die Beamtinnen und Beamten an den jeweiligen Schulen auf die Funktionstüchtigkeit der Beleuchtungs- und Bremseinrichtungen an Fahrrädern. Hierbei stellten die Einsatzkräfte bei nur einem geringen Anteil der kontrollierten Fahrräder Mängel fest. In Teilen ließen sich die festgestellten Makel, zum Beispiel durch das Nachstellen der Bremsen, Überprüfen der Steckverbindung vom Dynamo zum Fahrradlicht oder dem Nachrüsten von Reflektoren, sogar vor Ort beheben. In 251 Fällen war dies an Ort und Stelle nicht möglich, sodass den Schülerinnen und Schülern eine an die Eltern adressierte Mängelmeldung ausgehändigt wurde.

Bei den Kontrollen stellten sie zudem fest, dass mehrere Fahrradfahrende das Licht nicht eingeschaltet hatten oder zum Beispiel eine batteriebetriebene Fahrradlampe nur in einer Tasche mit sich führten, ohne sie zu nutzen. Die Schülerinnen und Schüler wurden entsprechend sensibilisiert.

Nur vereinzelt musste den Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern die Weiterfahrt aufgrund gravierender Mängel untersagt werden.

Die Polizistinnen und Polizisten legten darüber hinaus auch ihren Blick auf das Schulumfeld, zum Beispiel auf falsch parkende Pkw oder behindernd abgestellte E-Scooter. Hierbei leiteten die Beamten zehn Strafverfahren und mehr als 90 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Die Polizei Hamburg wird auch in Zukunft, insbesondere im Rahmen der Kampagne "Hamburg gibt Acht!" (nähere Informationen hierzu sind zu finden unter: https://www.hamburg.de/verkehr/verkehrssicherheit/hamburg-gibt-acht), ähnlich gelagerte Aktionen durchführen, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen und alle Verkehrsteilnehmenden weiter zu sensibilisieren.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell