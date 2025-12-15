Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Sprayer erwischt

Jena (ots)

Am Sonntagnachmittag beobachtete ein 52-Jähriger drei Heranwachsende, welche eine Fußgängerbrücke mit lila Farbe besprühten. Er alarmierte die Polizei. Diese konnte die Schmierfinken in der Nähe des Tatortes aufgreifen. Alle drei bestritten die Tat, doch Zeugenaussagen legen den Schluss nahe, dass es sich um die gesuchten Täter handelte. Gegen die 20 bis 22 Jahre alten Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

