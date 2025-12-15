PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung

Jena (ots)

Seit Donnerstag, den 11. Dezember 2025, wird die 35-jährige Candy Jung aus Jena vermisst. Candy ist ca. 168 cm groß. Sie hat lange, dunkle Haare. Bekleidet ist sie mit einer hellblauen Jeans, einem grauen Kapuzenpullover, einem schwarzen Windbreaker mit Aufschrift Champion und schwarzen Adidas Schuhen.

Als letzter Aufenthaltsort ist der Geraer Bahnhof bekannt. Hier hielt sich Candy gegen 23:30 Uhr auf und wollte den Zug nach Jena nutzen. Seitdem ist ihr Aufenthalt unbekannt. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Candy in einer hilflosen Lage befindet.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Candy geben? Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann andere Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter 03641-811124, per E-Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Die zugehörige Vorgangsnummer lautet 0324509/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

