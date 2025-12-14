LPI-J: Fahrt unter Einfluss berauschender Mittel

Jena (ots) - In den frühen Morgenstunden des 13.12.2025 erhielt der Inspektionsdienst Jena Kenntnis von einer Person, welche ein Gebäude in der Neugasse mittels Graffiti verunstaltete. Laut Mitteilerin soll sich die Person auf dem Flachdach des Objekts befunden haben. Die Polizeikräfte des ID Jena umstellten in der weiteren Folge das Objekt und machten eine Flucht unmöglich. Da sich der Täter wohl noch auf dem Flachdach befand, wurde die Feuerwehr Jena nachgefordert. ...

