LPI-J: Fahrt unter Einfluss berauschender Mittel
Jena (ots)
In den frühen Morgenstunden des 14.12.2025 wurde ein PKW-Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Stadtrodaer Str. auf Höhe des Sportforums angehalten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 38-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,81 Promille. Des Weiteren reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Der Fahrzeugführer wurde einer Blutentnahme unterzogen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde entsprechend eingeleitet.
