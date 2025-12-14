PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrt unter Einfluss berauschender Mittel

Jena (ots)

In den frühen Morgenstunden des 14.12.2025 wurde ein PKW-Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Stadtrodaer Str. auf Höhe des Sportforums angehalten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 38-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,81 Promille. Des Weiteren reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Der Fahrzeugführer wurde einer Blutentnahme unterzogen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde entsprechend eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

