LPI-J: Unfall endet glimpflich
Jena (ots)
Eine 21-Jährige Hyundai-Fahrerin fuhr am Sonntag gegen 13:30 Uhr mit ihrem Auto die Stadtrodaer Straße stadteinwärts und beabsichtigte nach links auf die Autobahn Richtung Frankfurt abzubiegen. Die Ampeln waren zu diesem Zeitpunkt abgeschaltet. Während des Abbiegevorgangs übersah die junge Frau einen entgegenkommenden 56-Jährigen VW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Beide Autos wurden beschädigt, konnten aber weiterfahren.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell