Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen gesucht- Einbruch in Textildiscounter

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Zwischen 05.12.2025, 19:00 Uhr und 06.12.2025, 08: 35 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Textildiscounter in der Weinstraße in Schweigen-Rechtenbach ein. Aufgrund der Spurenlage hatten die Täter die Tür des Lieferanteneingangs gewaltsam aufgebrochen und sich somit Zutritt zum Markt verschafft. Die genaue Schadenshöhe und ob überhaupt etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Weinstraße in Schweige-Rechtenbach festgestellt? Hinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343/9334-0 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Telefon: 06343-9334-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

