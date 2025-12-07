Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugenaufruf nach Einbrüchen

Landau (ots)

Am Samstag, den 06.12.2025 im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr brachen bislang Unbekannte in ein Haus in der Röntgenstraße in Landau ein. Weiterhin wurde zwischen 15:30 Uhr bis ungefähr 22:00 Uhr in ein Haus in der Wilhelm-Schech-Straße in Landau eingebrochen. Hierbei entstand jeweils Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Weiteres ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenhinweise bezüglich eventueller verdächtiger Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Röntgenstraße sowie der Wilhelm-Schech-Straße nimmt die Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell