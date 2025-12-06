PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Demonstrationszug mit LKW-Lichterfahrt "Weihnachten auf Achse" - Protest gegen unverhältnismäßig höhere Mautgebühren

Edenkoben (ots)

Am 06.12.2025 fand im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 21:00 Uhr ein angemeldeter Demonstrationszug mit LKW-Lichterfahrt unter dem Motto "Weihnachten auf Achse gegen unverhältnismäßig höhere Mautgebühren" statt. Insgesamt 97 festlich geschmückte Fahrzeuge - darunter Lastkraftwagen, Traktoren, Abschleppfahrzeuge und weitere Maschinen - starteten vom Industriegebiet in Edenkoben und setzten ein deutlich sichtbares Zeichen gegen die aus ihrer Sicht unverhältnismäßig gestiegenen Mautbelastungen. Die Route führte über Edenkoben, Sankt Martin, Maikammer, Kirrweiler, Venningen, Großfischlingen, Edesheim, Hainfeld und Rhodt zurück zum Ausgangspunkt. Die Versammlung wurde durch polizeiliche Verkehrsmaßnahmen sowie durch die zuständige Versammlungsbehörde des Landkreises Südliche Weinstraße und dem Ordnungsamt Edenkoben begleitet. Dabei kam es lediglich stellenweise zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen. Entlang der Strecke zeigte sich ein großes öffentliches Interesse: Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger verfolgten die beleuchteten Fahrzeuge, die vielerorts - insbesondere bei Kindern - für Begeisterung sorgten und unterstützten den friedlichen Protest. Die Versammlung verlief störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Nicole Weber, PHK'in

Telefon: 06323-9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

