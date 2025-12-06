PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Drogenfahrt

Wörth am Rhein (ots)

Am 06.12.2025 gegen 01:00 Uhr wurde ein 33-jähriger Autofahrer aus Neuburg in Wörth durch Polizisten kontrolliert. Da es aus dem Auto deutlich nach Cannabis gerochen hat und der Mann drogentypische Auffälligkeiten zeigte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weiter konnte im Auto eine geringe Menge harter Drogen aufgefunden werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth
S. Bischoff
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
76744 Wörth am Rhein
Telefon 07271 9221-0
Telefax 07271 9221-23
piwoerth.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

