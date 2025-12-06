POL-PDLD: Wörth am Rhein - Drogenfahrt
Wörth am Rhein (ots)
Am 06.12.2025 gegen 01:00 Uhr wurde ein 33-jähriger Autofahrer aus Neuburg in Wörth durch Polizisten kontrolliert. Da es aus dem Auto deutlich nach Cannabis gerochen hat und der Mann drogentypische Auffälligkeiten zeigte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weiter konnte im Auto eine geringe Menge harter Drogen aufgefunden werden.
