POL-PDLD: Hagenbach - Rumpsteak entwendet
Hagenbach (ots)
Ein 48-jähriger Mann aus Neuburg wurde durch Ladendetektive eines Einkaufsmarktes in Hagenbach am 05.12.2025 aufgrund dessen ausgebeulter Jacke angesprochen. Im Büro der Detektive wurde, dann klar, dass der Mann insgesamt 7 Packungen Rumpsteaks im Wert von über 80 Euro an seinem Körper trug. Da der Langfinger die Ladendetektive zudem beleidigte, muss er sich neben Ladendiebstahl auch noch wegen Beleidigung verantworten.
