POL-PDLD: Hagenbach - Rumpsteak entwendet

Hagenbach (ots)

Ein 48-jähriger Mann aus Neuburg wurde durch Ladendetektive eines Einkaufsmarktes in Hagenbach am 05.12.2025 aufgrund dessen ausgebeulter Jacke angesprochen. Im Büro der Detektive wurde, dann klar, dass der Mann insgesamt 7 Packungen Rumpsteaks im Wert von über 80 Euro an seinem Körper trug. Da der Langfinger die Ladendetektive zudem beleidigte, muss er sich neben Ladendiebstahl auch noch wegen Beleidigung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth
S. Bischoff
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
76744 Wörth am Rhein
Telefon 07271 9221-0
Telefax 07271 9221-23
piwoerth.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

