Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW nach Verkehrsstraftaten sichergestellt

Annweiler am Trifels (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr gingen mehrere Mitteilungen über einen rasenden PKW im Bereich der Saarlandstraße in Annweiler bei hiesiger Dienststelle ein. Durch die Beamten konnte das Fahrzeug schließlich im Bereich der Kreuzung Saarlandstraße/ Hohenstauffenstraße abgestellt festgestellt werden. Die beiden alkoholisierten Insassen dementierten mit dem PKW gefahren zu sein. Schließlich konnte ermittelt werden, dass der 16-jährige Insasse den PKW führte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Dem 16-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der PKW wurde aufgrund des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau sichergestellt.

Der 16-Jährige muss sich zudem wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

