Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Widerstand und Bedrohung am Hauptbahnhof - Zeugenaufruf

Landau (ots)

Am Freitagabend, den 05.12.2025 gegen 18:00 Uhr kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand im Bereich des Landauer Hauptbahnhofes zu einer Bedrohung mit einer Gasdruckpistole durch einen 37-Jährigen zum Nachteil eines bislang Unbekannten.

Der alkoholisierte und unter Betäubungsmitteleinfluss stehende 37-Jährige aus dem Landkreis Südliche Weinstraße sollte aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. Bei der Fesselung leistete der Mann Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Auch die anschließende Blutprobe musste unter Zwang entnommen werden. Die eingesetzten Polizisten wurden hierbei nicht verletzt.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und der 37-Jährige wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Die genauen Umstände der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenhinweise zu dem Bedrohungssachverhalt oder den beteiligten Personen nimmt die Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

