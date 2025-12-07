PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Unfall geflüchtet

Kandel (ots)

Am Samstagabend, dem 06.12.25 zwischen 18 und 22 Uhr ereignete sich in der Landauer Straße in Kandel ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte zwei geparkte Fahrzeuge und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von rund 7500 EUR. Anstatt den Vorfall bei der Polizei zu melden, entfernte sich der bzw. die Fahrer/-in von der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen, dürfte sich bei dem Verursacher um einen roten Pkw der Marke Mitsubishi handeln.

Die Polizei Wörth bittet daher um Ihre Mithilfe: Wem ist im Zeitraum ein entsprechendes Fahrzeug, eventuell sogar mit deutlichen Beschädigungen aufgefallen?

Rückfragen bitte an:

Hinweise und Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wörth
L. Wolff
Telefon: 07271 9221-0
piwoerth@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/XJAmi

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

