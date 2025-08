Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Unwetterlage fordert Feuerwehren in Hattersheim am Main - 18 Einsatzstellen in rund vier Stunden

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hattersheim am Main (ots)

Ein plötzlich aufziehendes Unwetter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen hat am Freitagnachmittag für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Hattersheim am Main gesorgt.

Bereits um 16:48 Uhr ging der erste Alarm ein: Am Hattersheimer Tierpark war ein Baum abgebrochen und versperrte den Besucherinnen und Besuchern den Weg. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Führungsstab der Feuerwehr wurde umgehend besetzt, um die Lage zu bewerten und die Einsätze zu koordinieren. Die drei Hattersheimer Feuerwehren waren im Einsatz. Über einen Zeitraum von rund vier Stunden bewältigten 40 Einsatzkräfte insgesamt 18 Einsatzstellen.

Die Einsatzschwerpunkte lagen neben umgestürzten Bäumen - unter anderem am Tierpark und auf dem Friedhof - vor allem bei Wasserschäden. Betroffen waren unter anderem ein Einkaufsmarkt, eine Unterführung sowie mehrere Wohnhäuser.

Um 20:45 Uhr rückten die Einsatzkräfte wegen Gasgeruchs in einer Tiefgarage am Südring aus. Mit den Messgeräten der Feuerwehr konnte jedoch nichts festgestellt werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V., übermittelt durch news aktuell