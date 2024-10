Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rohrsen - Fußgänger von Radfahrer angefahren

Rohrsen (ots)

(KEM) Vergangenen Samstagabend zwischen ca. 20.30 und 21 Uhr wurde ein 29-jähriger Haßberger auf dem Geh/Radweg entlang der B215/Verdener Landstr. von einem bislang unbekannten Radfahrer angefahren. Der Radfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Der 29-Jährige war zu Fuß auf dem Geh/Radweg in Richtung Haßbergen unterwegs. Ein Radfahrer kam ihm entgegen und machte in seiner Höhe plötzlich einen Schlenker, wodurch er ihn mit dem Rad auf Hüfthöhe touchierte. Der Radfahrer entschuldigte sich durch Zuruf, fuhr jedoch in Richtung Nienburg weiter, obwohl der 29-Jährige ihn aufforderte, anzuhalten.

Nachdem der Haßberger im Nachhinein Schmerzen verspürte, erstattete er am Dienstag Anzeige.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 groß, dunkle Kleidung und dunkle Basecap.

Wer Hinweise zu dem Radfahrer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter 04251/67280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell