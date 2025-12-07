POL-PDLD: Auseinandersetzung nach Diskothekenbesuch - Zeugenaufruf
Landau (ots)
Am Sonntagmorgen, den 07.12.2025 gegen 03:40 Uhr wurde ein 45-Jähriger vor einer Diskothek im Landauer Stadtbereich von mehreren Personen angegriffen und hierbei leicht verletzt. Anschließend entwendeten die Unbekannten persönliche Gegenstände des 45-Jährigen im Wert von ungefähr 300EUR.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341 2870 sowie pilandau@polizei.rlp.de entgegen.
