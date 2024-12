POL-PB: Einbruch in Pfarrheim - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots) - (mh) Nach einem Einbruch in eine Geschäftsstelle an der Kilianstraße in Paderborn sucht die Polizei nach Zeugen. Ein unbekannter Täter schlug zwischen Donnerstagnachmittag, 16.00 Uhr, und Freitagmorgen, 07.00 Uhr, eine Fensterscheibe ein, um in das Büro zu gelangen. Er durchwühlte den Raum und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu ...

