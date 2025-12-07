Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lagerhallen aufgebrochen

Landau (ots)

Im Zeitraum von Dienstagmorgen, den 02.12.2025 um 08:00 Uhr bis Samstagmittag, den 06.12.2025 um 12:00 Uhr wurden zwei Lagerhallen im Offenbacher Weg in Landau durch Unbekannte gewaltsam aufgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 250 Euro.

Zeugenhinweise bezüglich eventueller verdächtiger Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Offenbacher Wegs nimmt die Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

