LPI-J: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Bad Klosterlausnitz: Polizeibeamte haben am Sonntagabend einen 53-Jährigen Mercedes-Fahrer in der Eisenbergerstraße kontrolliert. Der Fahrer stand nicht nur unter dem Einfluss von Drogen, sondern konnte auch keine Fahrerlaubnis vorweisen. Der Mann wurde für eine Blutentnahme in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
