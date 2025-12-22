Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Portemonnaie aus Pkw gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Heldrungen (ots)

Die Polizei im Kyffhäuserkreis ermittelt nach einem besonders schweren Fall des Diebstahls, welcher sich am Montag auf einem Parkplatz in der Hauptstraße ereignete. Im Zeitraum zwischen Mitternacht und 8.45 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür eines dort abgestellten BMW ein und nahmen im Innenraum ein Portemonnaie widerrechtlich an sich. Der Wert des Beuteguts ist nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein, sicherten vor Ort Spuren und bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur tat oder zu dem oder den Tätern machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0331581

