Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Technischer Defekt löst Sirene aus

Bremerhaven (ots)

Heute gegen 12:15 Uhr wurde die Sirene auf dem Stadthaus 6 in der Hinrich-Schmalfeldt-Straße durch einen technischen Defekt ausgelöst. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Die Ursache wird derzeit durch die Herstellerfirma ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kürzel: KLA

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr Bremerhaven

einsatzbezogene Pressearbeit:
Einsatzleitdienst
Telefon: +49 (0) 471 - 1421 0 (24/7)

allgemeine Presseanfragen:
Sprecher der Feuerwehr
Telefon: +49 (0) 471 - 590 1312
E-Mail: presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

