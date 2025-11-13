FW Bremerhaven: Technischer Defekt löst Sirene aus
Bremerhaven (ots)
Heute gegen 12:15 Uhr wurde die Sirene auf dem Stadthaus 6 in der Hinrich-Schmalfeldt-Straße durch einen technischen Defekt ausgelöst. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Die Ursache wird derzeit durch die Herstellerfirma ermittelt.
