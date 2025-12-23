Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeugbrand aufgrund eines technischen Defektes

Nordhausen (ots)

Am Montagabend stellte der Fahrer eines Mercedes-Benz während der Fahrt Brandgeruch in seinem Fahrzeug fest. Geistesgegenwärtig stellte er das Auto am Fahrbahnrand nahe des August-Bebel-Platzes ab und informierte die Rettungsleitstelle. Beim Aussteigen schlugen dem 48-jährigen Besitzer bereits die Flammen entgegen. Die herbeigeeilten Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Der Sachschaden an dem Auto wird auf etwa 12000 Euro beziffert. Das Fahrzeug wurde nach dem Ablöschen abgeschleppt.

Ersten Ermittlungen nach ist die Brandursache auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell