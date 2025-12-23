PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeugbrand aufgrund eines technischen Defektes

Nordhausen (ots)

Am Montagabend stellte der Fahrer eines Mercedes-Benz während der Fahrt Brandgeruch in seinem Fahrzeug fest. Geistesgegenwärtig stellte er das Auto am Fahrbahnrand nahe des August-Bebel-Platzes ab und informierte die Rettungsleitstelle. Beim Aussteigen schlugen dem 48-jährigen Besitzer bereits die Flammen entgegen. Die herbeigeeilten Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Der Sachschaden an dem Auto wird auf etwa 12000 Euro beziffert. Das Fahrzeug wurde nach dem Ablöschen abgeschleppt.

Ersten Ermittlungen nach ist die Brandursache auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 09:40

    LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach nächtlicher Explosion

    Wolkramshausen (ots) - In der Parkstraße kam es am Dienstag, gegen 0.40 Uhr, zu einer Explosion. Ersten Erkenntnissen nach brachten zwei derzeit unbekannte Täter einen pyrotechnischen Gegenstand in einem Zigarettenautomaten zur Detonation, um an den Inhalt des Automaten zu gelangen. Das Umsetzen des Knallkörpers führte zu einem erheblichen Sachschaden am Automaten sowie an einer Straßenlaterne in unmittelbarer Nähe. ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 09:37

    LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

    Sondershausen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser waren am Montag im Bereich der Straße Vor dem Jechator eingesetzt. Gegen 21:50 Uhr führten die Beamten eine Verkehrskontrolle bei einem 28-jährigen Autofahrer durch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,1 Promille. Anschließend wurde der Fahrzeugführer in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutprobenentnahme gebracht. ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 09:35

    LPI-NDH: Unbekannter wirft Fensterscheibe ein

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - In der Petristraße kam es am Montag zu einer Sachbeschädigung an einem Mehrfamilienhaus. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter hatten gegen 21:30 einen Stein gegen die Fensterscheibe einer Wohnung eingeworfen und flüchteten anschließend. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren