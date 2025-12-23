Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach nächtlicher Explosion

Wolkramshausen (ots)

In der Parkstraße kam es am Dienstag, gegen 0.40 Uhr, zu einer Explosion. Ersten Erkenntnissen nach brachten zwei derzeit unbekannte Täter einen pyrotechnischen Gegenstand in einem Zigarettenautomaten zur Detonation, um an den Inhalt des Automaten zu gelangen. Das Umsetzen des Knallkörpers führte zu einem erheblichen Sachschaden am Automaten sowie an einer Straßenlaterne in unmittelbarer Nähe. Jedoch blieb der Automat verschlossen, sodass die Unbekannten nicht in das Innere gelangen konnten. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten die entsprechenden Ermittlungen ein. Wer hat etwas bemerkt? Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat oder zur Täterschaft machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0332423

