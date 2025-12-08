Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Auto ohne Licht und mit angezogener Bremse unterwegs

A6, Ramstein-Miesenbach (ots)

Im Rahmen einer Einsatzfahrt stellte eine Streife der Autobahnpolizei heute am frühen Abend ein Fahrzeug im dreispurigen Bereich der A6 fest, welches gänzlich ohne Licht die linke Fahrspur befuhr. Andere Verkehrsteilnehmer versuchten bereits vergebens durch Lichtzeichen den Fahrzeugführer auf den gefährlichen Umstand aufmerksam zu machen. Der Streife gelang es aufgrund der Fahrweise des PKW-Führers nicht an diesem gefahrlos vorbeizufahren, weshalb er durch Blaulicht dazu bewegt werden sollte die Spur zu wechseln. Das führte dazu, dass das Fahrzeug sofort auf der linken Spur durch den Fahrer gestoppt wurde. Diese gefährliche Situation konnte dann schnellstmöglich entschärft werden und eine Kontrolle auf einem nahegelegenen Parkplatz erfolgen. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug des jungen Mannes durch ihn gerade von einem Fahrzeugveredler aufbereitet wurde und dieser wohl die sonst eingeschaltete Lichtautomatik deaktivierte. Der Fahrzeugführer wusste nicht von der Existenz einer Möglichkeit das Licht des Fahrzeuges manuell zu aktivieren. Gleiches gilt für die während der gesamten Fahrt aktivierte Handbremse, die durch ein großes rotes Zeichen im Tacho angezeigt wurde.... Selbst wenn die Lichtautomatik aktiviert ist, sollte trotzdem -wenn erforderlich- auf das Zeichen im Tacho des Fahrzeuges geachtet werden, sodass auch wirklich das Abblendlicht eingeschaltet ist (grünes Lichtsymbol mit Streifen nach unten links). So erkennen erfahrungsgemäß Fahrzeugsysteme bei starkem Nebel oftmals nicht, dass das Abblendlicht eingeschaltet werden müsste. Somit ist dann ein aktives Einschalten unumgänglich. Falls Unsicherheiten bestehen steht es natürlich auch jedem frei, generell die Beleuchtung aktiviert zu lassen. Besser man fährt auch bei eigentlich ausreichenden Sichtverhältnissen mit Licht als wenn erforderlich ohne. Hier muss aber darauf geachtet werden, dass das eigene Fahrzeug die Stromversorgung zu den Leuchten mit Abschalten des Fahrzeuges selbstständig trennt. Dem jungen Mann in dem Fall vom heutigen Montag hat es wohlmöglich auch nicht geschadet, dass sein weißer PS-Bolide durch die professionelle Reinigung sehr hell glänzte und die Reflektoren der Heckleuchten andere Verkehrsteilnehmer auch ohne aktivierte Leuchten warnten. |past

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell